Presuntos remanentes senderistas secuestran y matan a cuatro personas en Ayacucho

En Ayacucho, cinco miembros de una familia fueron secuestrados y luego cuatro de ellos asesinados por una presunta columna subversiva. El suceso se registró en el centro poblado de Huarcatán, distrito de Pucacolpa, provincia Huanta.

Según información policial, los remanentes senderistas se llevaron a Yolanda C. (30), Pedro C. (79), dos menores de 16 y 15 años, y un quinto familiar, aún no identificado, con dirección al cerro Tambiacocha, donde los golpearon y asesinaron.

Respecto al quinto familiar, este habría logrado escapar; sin embargo, aún se desconoce su paradero. Los cuatro cadáveres fueron ubicados, el pasado jueves 15 de marzo, por unos pobladores, quienes avisaron de inmediato a las autoridades.

Policías llegaron a la zona y levantaron los cadáveres, dos de ellos estaban colgados de unas maderas, los otros dos cuerpos aparecieron metros más allá, para trasladarlos a la ciudad de Huanta e iniciar las investigaciones, informa Ojo.