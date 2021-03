¡Ya llegaron! Perú recibe el cuarto lote de 50.000 vacunas de Pfizer contra el coronavirus

Anoche nuestro país recibió el cuarto lote de 50.000 dosis de vacunas contra la Covid-19, producidas por el laboratorio Pfizer. Estas llegaron en un avión de la aerolínea KLM y fueron llevadas a los almacenes del Cenares para su posterior distribución de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Salud (Minsa).

El Gobierno informó que durante el mes de marzo llegarían semanalmente al país 50.000 dosis. Mientras que, a partir de abril llegarán 200.000 dosis también semanalmente, así lo anunció la jefa del Gabinete Ministerial Violeta Bermúdez.

Recuerde que la vacuna no significa el término de la pandemia, usted debe seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios. No baje la guardia, use mascarillas y protector facial, respete el distanciamiento social y evite las aglomeraciones.