Reactiva Perú: mitos y verdades sobre el programa de Garantías del Gobierno

Durante esta campaña electoral se ha hecho frecuente que algún candidato sustente el financiamiento de su propuesta igualándola con el Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú”.

“Así como el Estado entregó S/ 60,000 millones a las grandes empresas con Reactiva Perú, nosotros también podremos financiar nuestra propuesta", señalan algunos, sin embargo esta afirmación es, al menos, imprecisa, para el Profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta por las siguientes razones:

1. ¿EL GOBIERNO OTORGÓ S/60,000 MILLONES? Hasta la fecha, el Gobierno no ha desembolsado monto alguno por Reactiva Perú. Lo que ha hecho es “avalar” los préstamos, es decir, cubrir parte de la deuda de las empresas (hasta 98%) en el caso de que estas no paguen, bajo determinadas condiciones. El dinero entregado proviene de las propias entidades financieras que otorgaron los préstamos, no del Estado.

2. ¿CUÁNTO GASTARÍA EL ESTADO? El costo potencial para el Estado será mucho menor. El gasto real se concretará cuando los créditos sean incobrables, lo cual ocurriría recién a partir de 2022 (considerando los periodos de gracia), y se estima que ascendería a un máximo de S/9,000 millones (15% de las colocaciones).

3. ¿A QUIÉNES BENEFICIÓ REACTIVA PERÚ? Los beneficiarios de Reactiva Perú no fueron, en su mayoría, las grandes empresas. Más del 90% de los sujetos de crédito del Programa son MYPES. Ahora bien, si se mide por volumen de colocaciones, es cierto que el monto desembolsado fue mayor para las medianas y grandes empresas, pero ello resulta lógico dado que, a mayor tamaño, mayores necesidades de financiamiento.

4. ¿ES PRÉSTAMO, O SUBSIDIO? Reactiva Perú es un programa de préstamos, no de subsidios. No es lo mismo otorgar créditos (en donde el dinero se debe devolver) que implementar propuestas como bonos (no reembolsables).