Casi 200 mil intervenidos en lo que va de febrero por infringir normas sanitarias

Un gran número de personas aún se resisten a cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por Gobierno para frenar el avance de la pandemia de la Covid-19.

Durante un nuevo pronunciamiento por parte del Ejecutivo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, lamentó que un total de 196 301 personas hayan sido intervenidas desde el 31 de enero hasta las 7:00 a.m. del 21 de febrero de este año por violar las normas sanitarias

Añadió que en lo que va de febrero, 331 personas han sido intervenidas en Lima Metropolitana y Lima Provincias por participar en las llamadas "Fiestas covid".

La titular del Mincetur agregó que la Policía Nacional aplicó 87 649 multas a personas que cometieron infracciones, como transitar por la calle sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el DNI.