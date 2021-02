Junín: padrón de vacunación incluía fallecidos y personal en trabajo remoto

Desorganización. El director regional de Salud, Danny Esteban Quispe, informó que el padrón de vacunación tuvo que ser observado, pues entre los beneficiados se incluían a personas fallecidas y personal que trabaja de manera remota en lugar de priorizar a médicos de primera línea.

“De toda la lista, el 40% fue observado por diferentes motivos, porque habían fallecidos o personas que realizaban trabajo remoto, o que estén aislados u hospitalizados a causa del COVID”, explicó.

De acuerdo al gerente regional de la Contraloría General de la República, Israel Juño, la data del padrón no estaba actualizada y que los directores de hospitales y redes de salud debían corregirlas antes de enviarlas al Minsa. “Hay diversos errores, hay personas fallecidas que ya no trabajan, que están con licencia y con trabajo remoto que han estado en el padrón. Son situaciones que demuestran que no se actualiza la información”, manifestó.

Fuente: Correo.