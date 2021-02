COVID-19: presidente Sagasti brindó balance del primer día de vacunación

[ACTUALIZACIÓN]

El presidente Francisco Sagasti informó a la población que el reporte actualizado hasta las 5 de la tarde señala que 3 449 profesionales de la salud han sido vacunados.

El mandatario destacó la labor multisectorial entre públicos y privados que ha logrado la inoculación de médicos y enfermeros de la primera línea de batalla contra el coronavirus, y señaló que se están haciendo todos los esfuerzos para que todos los peruanos sean vacunados en el Año del Bicentenario.

"Le pido a todos los peruanos que no le tengan miedo a la vacuna. (...) El Ministerio de Salud no aprobaría una vacuna cuya rigurosidad y aprobación no haya sido debidamente aceptada", sostuvo el mandatario desde el Hospital Militar de Jesús María.

[NOTA ORIGINAL]

El mandatario Francisco Sagasti brindará una rueda de prensa esta noche para informar a la ciudadanía sobre el primer balance del proceso de vacunación contra la Covid-19 iniciado hoy a nivel nacional.

El jefe de Estado ofrecerá una nueva conferencia de prensa acompañado del personal de salud, que lucha en la primera línea contra el virus.

Tras dirigirse al país, el mandatario procederá a vacunarse contra el nuevo coronavirus en las instalaciones del Hospital Militar Central.