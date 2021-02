Se ha intervenido 900 fiestas Covid y a 73.436 personas, informó el ministro Neyra

Pese a las constantes advertencias del Gobierno y as medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar posibles contagios de la Covid-19, decenas de personas siguen desafiando el virus y burlando las disposiciones dadas.

Desde que empezó la cuarentena focalizada, el 31 de enero, en el país se ha intervenido 900 fiestas Covid y a 73.436 personas por infringir las normas, así lo informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

El ministró informó que se han aplicado 37.000 multas a infractores a nivel nacional por transitar sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir sin justificación durante el aislamiento social, no usar mascarilla, no portar DNI, entre otras.

El ministro de Cultura detalló que, La Libertad, Piura y Arequipa han sido las regiones con mayor número de fiestas Covid intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) con 168, 118 y 82, respectivamente. Solo en Lima hubo 46 intervenciones en este mes.

Mientras que las regiones con más intervenciones han sido Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Cusco y Lima; mientras que las que tuvieron un reducido número fueron Pasco, con 17 personas intervenidas en las últimas 24 horas, y Moquegua, con 46.