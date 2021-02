Carlos Neuhaus: “Las vacunas están costando menos que las pruebas moleculares”

El secretario técnico del Grupo de Apoyo del Proceso de Vacunación contra la COVID-19, Carlos Neuhaus, informó que el costo de la vacuna contra el nuevo coronavirus es menor al de una prueba molecular.

En conversación con la Agencia Andina, señaló que la inversión que está haciendo el país es invaluable, en comparación con el valor de las vidas que se salvará.

“Las vacunas están costando menos que las pruebas moleculares, entonces esa visión de decir ¿Cuánto cuesta? O cuesta tanto, hay que (desterrarla) y tener en cuenta que las pruebas moleculares valen más, pero las vidas que se pierden valen aún mucho más”, dijo Neuhaus.

VACUNACIÓN PROGRESIVA

Neuhaus añadió que espera que la percepción de las personas que no desean vacunarse, cambie al ver que otros sí se inoculan.

“En las experiencias que hemos visto en otros países las personas que decían que no se iban a vacunar empiezan a hacerlo. En términos prácticos lo que creo que va a suceder, como ocurre en otros países, (es que tendrán que hacerlo) como ocurre con la vacuna contra la fiebre amarilla. Si uno no tiene esa vacuna no va a ser recibido en otro país”, añadió.