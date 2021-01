ONPE aprueba siete protocolos sanitarios para estas elecciones generales

Cada vez el país está más cerca de elegir un nuevo presidente, por ello la ONPE se alista con los protocolos necesarios para evitar la proliferación del virus durante los comicios electorales. Así lo dio a conocer Pilar Viggio, gerenta de la gestión electoral de la ONPE, quien anunció que se han aprobado siete protocolos sanitarios y de prevención contra la COVID-19. “Lo primero es recomendarles a todos los electores que lleven su propio lapicero y la mascarilla. Sin mascarilla no van a poder ingresar al local de votación”, dijo Viggio a RPP.

Dijo que en cada local de votación se tomará la temperatura y se otorgará alcohol en gel. Además, los horarios de votación se regirán de acuerdo al último dígito del DNI; las personas vulnerables y con discapacidad deben votar entre las 7 a.m. y 9 a.m., luego, si el DNI termina en uno, el horario es de 9 a.m. a 10 a.m., si el dígito es 2, de 10 a.m. a 11 a.m., y así sucesivamente.

También indicó que los miembros de mesa estarán distanciados y contarán con una bandeja para dejar el DNI de los electores, por otro lado, Viggio explicó que las mesas de sufragio se han reducido a una por habitación, lo cual ha ocasionado que se tripliquen el número de locales de votación.