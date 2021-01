Colegio Médico sobre nuevas medidas del Gobierno: son “tímidas” y generan confusión

El Gobierno dispuso hoy nuevas restricciones para frenar el avance del covid-19. Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, señaló que estas medidas son “tímidas” y generan confusión. Además, explicó que se ha perdido una oportunidad para tomar acciones más drásticas.

“La situación en la que estamos no da para medidas tímidas, estamos en un momento en el que se puede contener al virus. Las medidas que han dado va a generar gran confusión. Tenemos que cerrar aquello que no se abrió en la fase 4 y que no son indispensables como los bares y teatros, también las iglesias también”, dijo a Canal N.

“Si se dan aforos estos tienen que ir acompañados por medidas que garanticen su cumplimiento. El problema que tenemos es de fiscalización, no se respetan las medidas”, acotó. Sin embargo, resaltó que el Gobierno haya dividido a las regiones por el nivel de alerta que cada una representa.