Lambayeque: vecinos de Pacora bloquearon carretera denunciando presunta contaminación del agua

ACTUALIZACIÓN

La medida de fuerza fue levantada alrededor de las 11:30 a.m. La Defensoría del Pueblo informó que durante el bloqueo de la importante vía, que se inició cerca a las 8 a.m., no se registraron enfrentamientos con las autoridades, informa Perú21.

_______________________________________________________________________________________

Esta mañana, decenas de vecinos del distrito de Pacora, en la región Lambayeque, bloquearon la antigua Panamericana Norte con llantas y piedras. Denuncian una presunta contaminación de agua con arsénico.

Asimismo, los manifestantes demandan a los responsables, que el servicio de agua potable sea restablecido a la brevedad posible, dado que se encuentra suspendido hace 20 días.

Según nuestro corresponsal, en estos momentos se observa una larga fila de buses, vehículos de carga y autos particulares que se encuentran paralizados a la espera de una solución.