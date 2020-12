Caral: Ruth Shady denuncia inacción de la PNP ante amenazas de invasores

Recientemente fue incluida entre las mujeres más influyentes de la BBC, por su labor en el impulso y cuidado de la zona arqueológica Caral, sin embargo, su labor y trabajo no son resguardados por la Policía.

La arqueóloga Ruth Shady denunció que recibe amenazas de muerte de invasores de terrenos que quieren apoderarse de la ciudadela y pese a acercarse a la comisaría de Supe, solo encontró indiferencia de las autoridades. “Cuando uno acude a ellos, lo primero que nos dicen es que no somos su prioridad, no es su prioridad proteger el patrimonio arqueológico en estos momentos. Eso nos ha dicho la Policía de Supe y, por tanto, no tenemos quien nos apoye”, informó el diario La República.

Esta no es la única vez que la investigadora ha pedido apoyo policial, pero en cada ocasión siempre hay justificaciones para no realizar el trabajo de resguardo. “Me están amenazando de muerte a mí y también al abogado con el cual hemos estado sacando a los invasores, han dicho que nos van a enterrar cinco metros bajo el suelo (…) Nosotros hemos acudido a la Fiscalía y contamos con su apoyo, y acudimos a la Policía, pero no contamos con ellos”, explicó Shady.

La arqueóloga, investigadora y docente es hostigada e incluso recibió disparos en el 2002, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pero hasta ahora no hay ningún tipo de apoyo por parte del gobierno ni de la Policía Nacional, pese a que según Shady, la intención de este ataque era matarlos.

Fuente: diario La República.