Renato Tapia sobre crisis política: “El Perú es del pueblo y no de los políticos”

El llamado “capitán del futuro”, Renato Tapia, se pronunció sobre la difícil situación que vive el país. El seleccionado peruano envió un mensaje a la ciudadanía ante las protestas y manifestaciones que se han desatado luego de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero, sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, publicó en sus redes.

El integrante del Celta de Vigo pidió a los manifestantes tener cuidado durante las protestas y dio recomendaciones. Su pronunciamiento se suma al de otros seleccionados del fútbol como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Edison Flores, entre otros.