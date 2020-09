En la ciudad de Trujillo, un taxista lloró e imploró a los agentes policiales que no se llevaran su herramienta de trabajo, luego de ser intervenido por supuesta infracción de tránsito.

“¡Mi carro, nooo! Ya no lo voy a sacar, no pueden... No, por favor, te lo pido de rodillas. Péguenme mejor, es mi única herramienta de trabajo”, se le escucha decir al hombre.

En un instante, se ve al chofer forcejear con los policías, quienes rebuscan entre sus cosas las llaves del auto para llevárselo.