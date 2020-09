Economía: inversión pública registra su menor caída desde el inicio de la pandemia

En agosto la inversión pública ascendió a S/1.956,7 millones, lo que significó una caída de 20.5% respecto al mismo mes en el año anterior. Este dato marcaría una recuperación del sector, pues en marzo la contracción fue del 25.7%.

Para Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, este resultado no corresponde necesariamente al desempeño en agosto, sino a un efecto de desembalse. “El aumento en agosto no se debe necesariamente al desempeño de dicho mes, sino a que los meses pasados se aprobaron compromisos, pero no se llegaron a girar. Es decir, recién se están pagando. Hay un desembalse que empezó en junio y también se ve en agosto”, dijo Thorne al diario El Comercio.

En tanto, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), explicó que este registro corresponde a un proceso de reanudación.

“Sin duda que programas como Arranca Perú ayudan para la recuperación porque las obras se reanudan y se tiene un efecto, sobretodo, en mano de obra. Pero lo relevante son los proyectos grandes, que consideren recursos por S/100 o S/200 millones. Esos se tienen que reactivar”, manifestó el economista.

Fuente: diario El Comercio.