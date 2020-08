Trujillo: PNP logró desactivar explosivo en panadería amenazada por extorsionadores

Los dueños de una panadería en el centro poblado Alto de Trujillo ,vivió momentos de tensión y miedo tras recibir amenazas por dos extorsionadores que arrojaron una granada y un manuscrito donde solicitaban el pago de 10 mil soles.

Según informe policial, la propietaria narró que alrededor de la una de la madrugada estaba a punto de cerrar su panadería cuando dos sujetos se acercaron en una moto lineal y le arrojaron un sobre manila, luego procedieron huir del local.

La mujer de inmediato se apersonó a la comisaría del Alto Trujillo para dar a conocer el suceso, fue ahí donde los agentes policiales encontraron dentro del sobre, una granada de guerra y un manuscrito pedían 10 mil soles para dejarlos tranquilos.

“Pensaste que me olvidé de ti y de tu familia, te dije que te iba tener loco, esta es la segunda vez que te monitoreo, a la otra me vuelo tu casa o me mato a un familiar tuyo, quiero mis 10.000 soles”, se lee en dicha carta.