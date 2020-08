MTC: “Fronteras están cerradas y todo movimiento es a través de la Cancillería”

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Estremadoyro, resaltó que las fronteras del país están cerradas, como medida para controlar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Estremadoyro Mory indicó que el Gobierno está permitiendo el retorno de peruanos pero solo a través de la Cancillería. De esta manera, monitorean que cumplan con la cuarentena respectiva.

“Bueno, no (pueden ingresar al país por Ecuador), porque las fronteras están cerradas y todo movimiento de personas que ingresa o sale del país se hace a través de la Cancillería. Entonces no se trata de no moverse, si no de moverse organizadamente y con todos los protocolos garantizados” indicó a un medio local.

De otro lado, mencionó que el cierre de fronteras debe continuar hasta que disminuyan los casos de contagios de covid-19. Ante ello, sostuvo que los vuelos y viajes internacionales recién se reabrirían a mediados del 2021.