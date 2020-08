CMP: ciudadanos que salen a la calle deben usar mascarillas dentro de sus casas

A la fecha, el Perú superó el medio millón de casos del nuevo coronavirus y se elevó a 25.648 los fallecidos por esta enfermedad. Por ello, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, recomendó utilizar la mascarilla también al interior de la vivienda para evitar un posible contagio.

En ese sentido, Palacios Celi sugirió que los ciudadanos que salen a la calle por motivos de trabajo o abastecimiento de alimentos deben optar por no dejar de usar la mascarilla para proteger a sus familias que aún no tienen contacto con el exterior.

“Una cosa es la que usas en la calle, llegas, te lo sacas adecuadamente, según el protocolo, lo guardas y ya está. En la casa, es preferible usar una mascarilla para que circules en la vivienda y cuando estás comiendo te bajas la mascarilla y no hablas. Una serie de medidas para evitar que la persona que viene de la calle, supongamos que no ha tomado todas las medidas del caso, evita contagiar a los que no salen a la calle”, señaló.

Asimismo, indicó que las personas deben considerar la suposición de que “todos están infectados”, por lo que recomendó usar la mascarilla en el domicilio para evitar un eventual foco de este virus. “Parte de la estrategia es suponer que tenemos la enfermedad”, precisó.

“Hay que extremar las medidas, no estamos haciendo cuarentena, combatiendo casa por casa, estamos apostando por esta otra estrategia. No es exagerado usar una mascarilla al interno de la casa”, remarcó. De otro lado, consideró que el Gobierno tiene que agilizar los acuerdos de suscripción para obtener la vacuna contra el covid-19.

“Nos hemos reunido con nuestro comité de vacuna. El rango de los más optimistas es que en noviembre podría ser, y los más pesimistas creen que en el segundo semestre del 2021. De tal manera, ese es el rango, es bastante extenso, pero lo importante es que vayamos como país aterrizando, firmando una alianza con un laboratorio, con la plataforma de la OMS, pero se necesita tenerlo ya”, señaló.