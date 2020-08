Toque de queda: dueños podrán pasear a mascotas los domingos, asegura Mindef

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Jorge Chávez, indicó este jueves que durante el periodo de toque de queda (día domingos), los ciudadanos podrán sacar a pasear a sus mascotas.

Chávez Cresta indicó a Latina que por un tema de sanidad, se permitirá que una persona se encargue de sacar a los perros para que realicen sus necesidades a lugares cercanos y en un tiempo breve.

“Recomendamos muy respetuosamente que no salgan a dos kilómetros de su vivienda para pasear a sus mascotas. No hay ningún tipo de restricción. La Policía y Fuerzas Armadas tienen cierto grado de flexibilidad, pero si se ve de que salen a pasear a los perros y empieza a trotar en zonas no adecuadas, creo que se deben tomar las medidas necesarias”, expresó.

Asimismo, pidió que se respete el distanciamiento social y usen obligatoriamente sus mascarillas. Cabe resaltar, que desde este domingo 16 de agosto no se podrá salir a las calles como medida preventiva ante el incremento de casos de covid-19.