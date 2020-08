Cusco: alcalde distrital de Pallpata falleció a causa del COVID-19

Se convirtió en la primera autoridad víctima mortal del coronavirus en Cusco. La Policía Nacional confirmó la muerte del alcalde del distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Alfonso Villagra Merma.

La autoridad edil de 72 años de edad, murió ayer cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Regional de Cusco. El alcalde ingresó el domingo al hospital de EsSalud Espina pero fue derivado a otro centro de salud por complicaciones.

”Lo estaban trayendo a Cusco y en pleno trayecto falleció por el virus según me confirmó el director de EsSalud. Ayer (domingo) ingresó al seguro, pero como no hay condiciones lo refirieron a Cusco. Estamos consternados con la noticia, no conocíamos del contagio del alcalde, estamos preocupados”, dijo el alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas.

Los restos de la autoridad edil fueron depositados en una bolsa negra de acuerdo a los protocolos por medidas de bioseguridad y serían cremados. Familiares y amigos realizan un sentido homenaje al fallecido burgomaestre.