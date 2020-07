Ministra Mazzetti: Se evaluará intervenir regiones afectadas por el Covid-19

Esta mañana, antes de partir con una comitiva del Poder Ejecutivo a Arequipa, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo que la cifra de casos de Covid-19 continuará subiendo pese a los esfuerzos del Gobierno por combatir la pandemia.

Asimismo, señaló que el Gobierno evaluará intervenir algunas regiones afectadas por el coronavirus, como ocurrió con Arequipa; sin embargo, descartó que esta medida sea aplicada de manera general.

"Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir incrementando. Los peruanos tenemos que aprender que nuestra vida ha cambiado, que nuestro país ya no es lo que era antes y que todos tenemos que colaborar porque en el mundo no hay un país que no haya sido dañado y no hay sistema de salud que resista”, señaló a RPP.

“Donde sea necesario haremos las intervenciones que sean necesarias, pero lo más importante es que aprendamos. ¿Vamos a intervenir 80 regiones? Discúlpenme, pero no es así. Cuando se interviene una región, las otras han reaccionado y se han puesto a nivel", agregó Mazzetti Soler antes de partir rumbo a Arequipa.