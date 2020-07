Vizcarra pidió disculpas por no escuchar a mujer que lo persiguió en Arequipa para salvar a su esposo

Durante la última conferencia de prensa para brindar alcances sobre la situación de la COVID-19 en el país, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aprovechó el momento para disculparse con Celia Capira, la mujer que corrió tras el vehículo en el que se trasladaba por Arequipa para pedirle ayuda y salvar a su esposo, quien perdió la vida a causa de la enfermedad.

"No me alcanza todo el tiempo de escuchar a todos los que quisiera, pero pongo todo mi esfuerzo. (...) Y quizás no me alcance a escuchar a todos, como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes vi que quería hablar conmigo. No me di cuenta (...). Es lamentable que el esposo de la señora Celia haya fallecido, le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberla escuchado", señaló.

En ese sentido reiteró su compromiso por seguir batallando contra la COVID-19. Asimismo, exhortó a cada uno de los peruanos a colaborar en esta lucha constante.