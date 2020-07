Chimbote: intervienen a cerca de 20 personas que desacataron aislamiento

Áncash es una de las pocas regiones del país que todavía mantiene estrictas medidas para frenar la propagación de la COVID-19.

Por esa razón, agentes de la División Policial (Divpol) intervinieron a cerca de 20 personas, quienes jugaban billar, fumaban y bebían cerveza.

Dicha intervención se produjo el último sábado, en la tercera cuadra del jirón Manuel Ruiz. "La gente inescrupulosa no quiere entender que no se puede aglomerar en estos lugares de diversión. (...) A estas personas no les interesa nada la salud del pueblo", señaló el comandante PNP Luis Burgos, jefe del Departamento de Unidades Especializadas de la Divpol Chimbote.

Además los agentes pudieron constatar que ninguno de los intervenidos presentaba requisitoria. A pesar de ello, las autoridades los multaron. (Fuente: Perú 21)