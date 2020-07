Huánuco: hasta capilla de hospital es usada para atender a pacientes con Covid-19

En Huánuco, el Hospital de EsSalud colapsó ante el aumento de casos de Covid-19, los pacientes, que no paran de llegar a toda hora, muchos en estado delicado, son atendidos en los pasadizos y hasta en la capilla del nosocomio ante la falta de espacio.

“Huánuco ya colapsó, no tenemos camas, no tenemos médicos. No tenemos medicina y lo más importante, no tenemos oxígeno, la gente se está muriendo”, aseguró Rosulo Narciso Abad, jefe del cuerpo médico del Hospital de EsSalud de Huánuco, informa Canal N.

Según se informó, en las últimas 48 horas murieron 20 personas por la pandemia. Además, 70 profesionales de la salud enfermaron. En total la región Huánuco presenta 6915 casos positivos y 222 muertos.