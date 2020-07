IGP: evaluación identifica posible zona de deslizamiento en Valle del Colca

Se ha identificado un área crítica, ubicada en la margen izquierda del río Colca, en el distrito de Maca, provincia de Caylloma (Arequipa), donde podría registrarse un deslizamiento como el registrado el 18 de junio en Achoma, también en el Valle del Colca, por lo que se prevé hacer evaluaciones de campo. Así lo dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al informe técnico "Evaluación geofísica del deslizamiento ocurrido el 18 de junio de 2020 en el distrito de Achoma", el área inestable previa al mencionado evento fue de 36.4 hectáreas, la cual, una vez deslizada, ocupó 53 hectáreas, aproximaciones obtenidas a raíz del análisis de imágenes de radar.

Las simulaciones numéricas hechas por el IGP señalan que el deslizamiento de Achoma alcanzó velocidades de 8.5 m/s a los 10 segundos de iniciado el evento. El material se depositó por completo en tres minutos, lo que provocó el represamiento del río Colca. Al 13 de julio, el volumen de agua represado era mayor a 8 millones de metros cúbicos.

El IGP ha alcanzado este informe técnico-científico a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). El documento incluye una reconstrucción digital de un posible escenario de inundación generado por un desembalse no controlado; no obstante, esto no representaría mayor peligro para las poblaciones de Ichupampa, Maca y Lari.