Declaración jurada de salud: ¿qué implica este documento?

Desde hoy 15 de julio se reanudaron los viajes interprovinciales por avión y bus, pero para hacer uso de estos servicios antes se debe realizar una serie de protocolos sanitarios y medidas necesarias para autorizar el viaje. Entre uno de los requisitos que deben seguir los usuarios está la obligatoriedad de firmar una declaración jurada de salud, pero ¿qué implica este documento?

En este se debe asegurar que no se tienen síntomas o que no se está infectado con el coronavirus, además que no se ha estado en contacto con alguna persona contagiada o con síntomas de la enfermedad. Los menores de 14 años y mayores de 65 deberán completar una ficha especial, pues son consideradas población de alto riesgo.

En las declaraciones juradas de salud para aviones y buses se pide consignar datos personales, número de vuelo y línea aérea, en el caso de viajes por avión, y, finalmente, es firmado por el usuario confirmando no estar contagiado ni tener síntomas de COVID-19.

Cabe destacar que de incluir información falsa se pueden tomar medidas legales que conlleven a una sanción. Por otro lado, todos los pasajeros que deseen viajar deben portar de manera obligatoria mascarillas y protectores faciales.

Finalmente, quedan exceptuados los viajes a Arequipa, Áncash, Huánuco, Junín, Ica, Madre de Dios y San Martín, por ser zonas que aún permanecen en cuarentena obligatoria.