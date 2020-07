Conozca qué requisitos seguir para acceder a los créditos FAE-Agro

Hoy el Gobierno oficializó la creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), el cual otorgará créditos de hasta 30 mil soles con bajos intereses a los pequeños productores que realicen agricultura familiar.

Por medio de esta norma se autoriza al Gobierno a ofrecer garantía de hasta 2 mil millones de soles a quienes cumplan con las condiciones y requisitos para acceder al FAE-Agro. Esta garantía solo cubre créditos en soles que sean colocados por las empresas del sistema financiero y las cooperativas de ahorro y crédito.

Los requisitos para acceder a estos créditos son:

- Los créditos obtenidos para capital de trabajo deben ser destinados a la campaña agrícola 2020- 2021.

- Al 29 de febrero de 2020, el productor agrario tiene que encontrarse clasificado en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

- En caso el productor agrario se financie a través de una cooperativa de ahorro y crédito, y no cuente con información en la Central de Riesgo de la SBS, el criterio de elegibilidad se puede establecer en el reglamento operativo.

- Los mecanismos y/o medios de verificación de los pequeños productores agrarios también se establecen en el reglamento operativo.

- No son elegibles para acceder a los créditos del FAE-Agro los pequeños productores que se encuentren vinculados a las entidades financiera o a las cooperativas otorgantes del préstamo.

- Tampoco accederán al FAE-Agro los productores que ya cuenten con créditos garantizados del programa Reactiva Perú o el Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype (FAE-Mype).

- No pueden obtener créditos del FAE-Agro los pequeños productores que se encuentren inhabilitados por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Los pequeños productores que tienen créditos en el marco del Fondo Agroperú no pueden acceder al FAE-Agro. Asimismo, aquellos que obtengan créditos por el FAE-Agro no podrán acceder a los créditos del Fondo Agroperú, siempre y cuando, no hayan cancelado su deuda.