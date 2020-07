Puno: decenas de personas protestan frente a bancos para pedir congelamiento de deudas

Aproximadamente 300 personas tomaron las calles de Juliaca, en Puno, para protestar en contra de las entidades bancarias que han rechazado congelar deudas de los prestatarios.

Los manifestantes recorrieron las calles en plena emergencia sanitaria por la Covid-19, y con pancartas en manos piden que los bancos reprogramen sus deudas ya que no cuentan con los recursos para seguir pagando.

Asimismo rechazan las contantes advertencias de los bancos que, según afirman, ejecutarán sus inmobiliarias o trasladar las deudas al garante.

“Eso ya es el colmo. Los bancos tienen que tener consideración que el país vive una emergencia sanitaria. Muchas personas no hemos trabajado. No hemos generado recursos para mantenernos. Y todavía llaman amenazándonos y diciendo que si no pagamos nos ejecutarán las garantías, dónde estamos”, dijo Claudia Torres, una comerciante cuya deuda asciende a 10 mil soles a La República.