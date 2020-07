Ica: padre de familia con síntomas de Covid-19 falleció en la puerta de hospital

Un hombre de 63 años de edad, quien padecía problemas respiratorios y fiebre, perdió la vida en los exteriores del hospital Santa María del Socorro de Ica, lugar al que era trasladado de emergencia.

El hijo de la víctima contó que su padre había presentado fiebre y problemas respiratorios desde hace tres días y que ha había automedicado con paracetamol. Al agravarse su situación de salud, decidió llevarlo al referido nosocomio sin embargo falleció en plena vía pública.

“Mi padre, ya no podía caminar, me abrazó muy fuerte, lloró, y me dijo ‘hijo cuídate, estoy mal’. Empezó a tener complicaciones para respirar, ya no podía caminar, lo cargué y lo llevé hasta la vereda, pero falleció”, lamentó el joven.

Personal de la Policía Nacional llegó hasta el lugar donde yacía el cadáver para iniciar el levantamiento del cuerpo con los protocolos sanitarios. Según Perú 21, se le iba a practicar una prueba de descarte para determinar si padecía Covid-19.