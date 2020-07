Minagri: virus detectado en China no afecta producción porcina del Perú

No existe evidencia científica sólida para afirmar que el virus detectado en China puede provocar una nueva pandemia o afectar la producción porcina en territorio nacional. Así lo informó hoy el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio Nacional Sanidad Agraria (Senasa).

Pese a ello, indicó que la vigilancia en el país es constante y se consultará sobre los casos presentados a las autoridades asiáticas, a fin de resguardar la sanidad pecuaria nacional. Sostuvo que según las primeras informaciones, existe evidencia serológica de infección inicial en personas que trabajan en mataderos y en la industria porcina en China.

No obstante, el virus no se transmite fácilmente entre personas y no tendría un “potencial pandémico”. Hasta el momento, no hay requisitos sanitarios de importación para porcinos de China, ni otro país asiático. Senasa supervisa los medios de transporte en el control externo, es decir, mercancías pecuarias que ingresan con los pasajeros.

También aíslan a los animales que transportan productores, desinfectan los vehículos de transporte de ganado para evitar el ingreso de enfermedades presentes en otros países. Además, Senasa asegura que cuenta con pruebas de PCR y ELISA para descarte de influenza.