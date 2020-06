"Por un Perú sin hambre": Artistas nacionales e internacionales se suman a la campaña de la Teletón

La Fundación Teletón San Juan de Dios y la Conferencia Episcopal Peruana se unieron para alimentar a las familias más vulnerables del país y hacer frente a la crisis por el Covid-19.

A través de Cáritas del Perú, la Campaña Solidaria llamada "Un Perú Sin Hambre" permitirá abastecer a 100 comedores parroquiales y de esa manera alimentar a 10 mil peruanos al día a nivel nacional.

Por otro lado, el artista venezolano, Ricardo Montaner, reveló que será uno de los artistas internacionales que apoyará con su talento en la cruzada solidaria "Por un Perú sin hambre".

"Hola querida gente de Perú, no saben la alegría que me da saludarlos. Sé que están realizando el Teletón y tengo la posibilidad de participar con una canción, eso también me pone muy contento", manifestó Montaner.

Así mismo pidió a la población peruana que esté más unida que nunca en medio de la crisis sanitaria y colabore con esta iniciativa que busca ayudar a quienes más lo necesitan. "Yo quería pedirles por favor que pongan la mano en su corazón y piensen en la ayuda que ustedes van a dar a esta comunidad. Yo te pido, porque sé que el pueblo peruano es maravilloso, que aportes todo lo que puedas en estos tiempos difíciles, sé que la solidaridad puede más que eso", agregó.

La campaña ya inició y va hasta el 19 de junio fecha en la que se realizará el evento central; una maratón de 5 horas ininterrumpidas a través de la página de Facebook y canal de You tube de Teletón Perú.

Este evento sin precedentes para la Fundación Teletón contará con la participación de diversas figuras quienes deciden unirse para contrarrestar el hambre en el país. Jefferson Farfán, Gisela Valcárcel, María Pía Copello, Cristian Rivero, Paco Bazán, Susana Baca, Patricia Barreto, Sofía Mulanovich, Andrea Llosa y diferentes figuras de los principales canales de televisión se unen a este llamado de unión nacional.

Figuras internacionales también se unen en esta lucha; La cantante mexicana Yuri, junto a los intérpretes españoles Rozalén, y Raphael participarán en el evento central el próximo 19 de junio desde las 7 pm hasta las 12 pm.

