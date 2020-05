Profesor camina más de 10 km diarios para dar clases a alumnos de bajos recursos

Foto: Latina

El avance de la pandemia del Covid-19 en nuestro país no sólo ha afectado enormemente al sector económico sino también al sistema educativo. Pero la falta de herramientas tecnológicas no ha podido ser un obstáculo para que un grupo de alumnos reciban clases gracias a la admirable labor de un docente en Huancavelica.

El maestro huancaíno Gerson Ames Gaspar camina diariamente 10 kilómetros con una pizarra, un plumón y un parlante hasta llegar a cada una de las casas de sus estudiantes, quienes no han podido acceder a la plataforma ‘Aprendo en Casa’ por la falta de Internet o aparatos tecnológicos.

“Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, radio ni celular, y si tienen, no cuentan con saldo, entonces no se le puede enviar audios ni videos”, comentó el profesor a Latina.

En el 2019, Gerson Víctor Ames Gaspar fue nominado al Global Teacher Prize, también conocido como el Premio Nobel de Educación por crear el método de aprendizaje de matemáticas llamado ‘Ruwaspa Yachani’.