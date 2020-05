Bono Universal: evalúan ampliar dos días más registro para acceder al subsidio

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, señaló que el Gobierno evalúa ampliar un los días para el registro del bono familiar universal.

“Entonces estamos evaluando si podemos ampliar uno o dos días más el acceso al registro (bono familiar universal)”, refirió Balbuena durante una entrevista con la agencia de Noticias Andina.

Estas acciones podrían darse debido a que en algunos casos las familias no pudieron registrarse por problemas técnicos o de filtro debido al ingreso masivo de personas a la plataforma.

En un solo día se empadronaron casi 800,000 hogares. De otro lado, recordó que para acceder al bono familiar universal, no deben haber recibido ningún otro subsidio; no tener ingresos por planilla pública o privada y no tener un ingreso de hogar mayor a 3 mil soles.