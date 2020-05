Iquitos: sujeto regresa a su casa 3 días después de ser declarado muerto por Covid-19

Un sujeto de 48 años, que había sido declarado muerto por Covid-19, regresó a su casa por sus propios medios tres días después dejando en shock a toda su familia. El insólito hecho ocurrió en la región Loreto.

Juan Pablo V. A había sido internado de emergencia en el Hospital de Apoyo de Iquitos después de sufrir una fuerte caída y golpe en la cabeza. Cuando sus familiares fueron a averiguar su estado de salud, los médicos le informaron que lamentablemente se había contagiado con coronavirus.

Tras este diagnóstico fue aislado en el área especial para pacientes con esta infección, y días después, los doctores informaron a la familia que había muerto a causa de esta enfermedad.

La hermana de la víctima contó que debido a este diagnóstico no le permitieron ver el cuerpo de su hermano. Dos días después el paciente de 48 años de edad regresó a su vivienda dejando atónitos a sus parientes.

“Era como un sueño lo miré bien y era él. Me levanté, lo agarré y lo bañé. Ahora ya está con nosotros, pero no sé cómo pasó, porque dijeron que mi hermano estaba muerto, no entiendo”, señaló su hermana al medio local.

Los familiares del paciente sospechan que él fue llevado hasta el lugar dónde entierran a las víctimas mortales del Covid-19 y que luego fue abandonado. Ahora temen que siga siendo portador del virus y que contagie a más personas.