Vizcarra descartó que feminicidas, violadores y criminales salgan de las cárceles por COVID-19

Durante el día 45 del estado de emergencia nacional el presidente de la República, Martín Vizcarra, abordó diversos temas entre los que está la liberación de cierto grupo de la población penitenciaria.

Al respecto el jefe de Estado que esta medida extraordinaria no beneficiará a todos los reos. “En estas circunstancias porque hay hacinamiento ¿vamos a abrir las cárceles para que salgan los violadores, para que salgan los criminales, abrimos la cárcel para que salgan los feminicidas? Por lo menos mi posición es que no. Tenemos que mejorar sus condiciones, pero un criminal, un corrupto que ha robado al Estado aprovechándose de recurso de todos los peruanos (…). Este Gobierno no lo va a permitir”, expresó.

De igual manera el mandatario señaló su preocupación por la situación de la población penitenciaria que asciende a más de 97 mil personas. “Ahora estamos en emergencia y tenemos que ver el problema de los penales, tenemos que ver el problema nacional. A nosotros nos preocupa los 97 mil reos, como también nos preocupan los 32 millones de peruanos por los que tenemos que trabajar (…). Y para los que están privados de la libertad haremos el máximo esfuerzo por mejorar la atención, pero por favor no se aprovechen de esta coyuntura”, indicó.