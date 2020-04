Osinergmin: venta de Luz del Sur no provocará cambios en tarifas

Las tarifas de electricidad de los usuarios de Luz del Sur no se verán afectadas por la venta de ésta a la empresa China Three Gorges Corporation, pues tal operación no incide bajo forma alguna en la fijación de dichas tarifas, informó Osinergmin.

Como se recuerda, Sempra Energy -accionista principal de Luz del Sur- obtuvo todas las autorizaciones gubernamentales requeridas para la venta de sus acciones en Luz del Sur, Tecsur e Inland Energy, a la empresa China Yangtze Power International Co. Limited.

El regulador explicó que el cálculo de las tarifas de electricidad se realiza de acuerdo a criterios técnicos que consideran los precios de generar electricidad obtenidos de los procesos de licitación realizados entre empresas de distribución y generación eléctrica.