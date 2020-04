Cajamarca: mujer se moviliza en caballo para realizar compras

La mujer, identificada como María Silva Fernández, se moviliza durante tres horas por medio de un caballo para realizar las compras de productos de primera necesidad en el mercado de la ciudad de Chota, en la región de Cajamarca. Ella, junto al animal, se trasladan desde el poblado de Chames, debido a la ausencia del transporte público a causa del aislamiento social obligatorio.

La mujer radica en Lima, sin embargo, por la cuarentena, ella decidió quedarse en Cajamarca para ayudar a sus padres para afrontar esta situación por el nuevo coronavirus.

Según la mujer, en una entrevista con medio local señaló, "Entres horas lo he hecho. Al caballo no le he hecho correr. No hay vehículos ni motos (...) Es el único recurso que tenemos para llegar acá".

Asimismo, cientos de ciudadanos buscan la manera de trasladarse hacia los centros de abastecimiento por la falta de autos.