Cajamarca: Serfor pide parar ataque hacia los murciélagos

Tras la expansión del coronavirus en el mundo, se ha brindado información tanto cierta como falsa. Sin embargo, diferentes científicos del mundo han estado trabajando para identificar el patógeno que se encuentra detrás de esta enfermedad.

Se ha especulado mucho sobre el origen del nuevo coronavirus. Se ha desmentido la teoría que defiende que el virus provenía de las serpientes. ¿Entonces de que animal proviene?

Durante una investigación exhaustiva al murciélago, se les considera hospedador natural del coronavirus, se debe a que esta especie crea una reserva de virus que puede extenderse cuando se da la oportunidad en los humanos.

Si bien es cierto, se sabe que en China existen mercados negros, donde venden diferentes tipos de animales muertos y en este caso especialmente los murciélagos, al ser considerado como alimento se cree que pudo ser transmitido mediante la comida.

Aparentemente en el Perú ha creado una especie de pánico, por todo lo que se ha venido diciendo del coronavirus y del murciélago.

La especialista de Serfor, Jessica Gálvez, dio a conocer en una entrevista en RPP, que en la ciudad de Cajamarca los ciudadanos vienen matando a estos mamíferos por todo lo que se viene diciendo de este animal.

"Los murciélagos no atacan, no es necesario matarlos, con poner fuentes de luz los murciélagos van a huir. (...) No acercarse y llamar a las autoridad correspondientes y no tratar de matarlos, ni quemarlos vivos", indicó.

También mencionó que recibió una denuncia que en Cajamarca los ciudadanos estaban quemando a estos animales para evitar el virus, contagios y muertes. "Se les pide mantener la calma", señaló.

Estos animales llevan en el mundo miles de años y está ocupado en todos los continentes. Asimismo la especialista mencionó que los mamíferos son polimizadores y controlan plagas.