Mujer con fibrosis pulmonar durmió en el piso de un hospital por falta de camillas

Foto: RPP

Una mujer que lucha contra la fibrosis pulmonar fue obligada a pasar la noche en el piso del hospital Las Mercedes de Chiclayo ante la falta de camillas en el nosocomio.

Angelita Marín Muñoz contó que llegó al hospital a las 8 de la mañana y que al llegar la noche, las enfermeras le dieron unas sábanas y una vía intravenosa para que duerma en el piso.

Marín Muñoz, cuñada de la paciente, cuestionó el accionar del personal de salud y aseguró que no es la primera vez que sucede un hecho similar. "Me duele en el alma que hagan esto. A ella solo le funciona un pulmón, pido que haya mas atención y preferencia con los más delicados. No es posible que la tengan en el suelo", declaró a RPP.

Los familiares de Angelita Marín pusieron la denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo, y al Ministerio Público porque la paciente también sufre de diabetes y necesitaba una sonda nasal para alimentarse.