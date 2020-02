Sigue estos siete prácticos tips para ahorrar el agua en casa este verano

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) asegura que Lima pierde 120 millones de litros de agua potable en verano. Mientras que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen acceso a este recurso vital, según OXFAM.

Según el Instituto de Recursos Mundiales, el Perú se ubica en el puesto 66 del ránking mundial de estrés hídrico, con un riesgo medio-alto de quedarse si agua, alertando sobre los peligros en sostenibilidad y limitando el desarrollo económico.

El mal uso podría hacer incluso que en unos años nos quedemos sin este recurso vital. Sigue estos consejos para ahorrar y aprovechar el agua en casa, así no solo ahorrarás dinero, sino que también contribuirás a tener ciudades con futuro:

1) Coloca una botella con agua en el tanque del inodoro, de esta manera ahorrarás hasta dos litros de agua por descarga.

2) No te demores al tomar una ducha. La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar duchas de cinco minutos para ahorrar agua. Además, cierra el caño al enjabonarte y echarte champú al cabello. Según la Sunass, si reduces el tiempo en ducharte de 15 a 5 minutos, ahorrarás cerca de 150 litros de agua al día.

3) Si lavas ropa, procura tener la carga completa y no lavar de a pocos. Con esta medida puedes ahorrar hasta 150 litros. Si lavas a mano, no dejes el caño abierto cuando no lo necesitas.

4) Cuando te laves los dientes, no dejes la llave abierta. En cambio, emplea un vaso de agua. Esto te permitirá ahorrar 15 litros de agua al mes por persona.

5) Si vas a lavar platos, hazlo con una bandeja de agua, así evitarás tener el caño abierto.

6) Emplea baldes de agua para limpiar pisos o fachadas. Si usas la manguera puedes perder hasta 90 litros de agua en unos minutos. Haz lo mismo si vas a lavar tu carro o regar el jardín.

7) Revisa y repara de manera oportuna las llaves y tuberías del hogar para detectar fugas y filtraciones.

8) Evita desperdiciar agua en piscinas y en carnavales. Los globos también contaminan el medio ambiente porque dejan restos de plástico en el suelo. Si terminas llenando una piscina, no tires el agua a la pista, al contrario, úsala para limpiar pisos o regar jardines.