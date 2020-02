Trujillo: aprueban vacancia de alcalde de la Municipalidad de Moche

Con cuatro votos a favor y uno en contra, el consejo municipal del distrito de Moche (Trujillo) aprobó la vacancia del alcalde César Arturo Fernández Bazán, según informó diario Correo.

Los regidores declararon fundada la solicitud de vacancia presenta por Jorge Fernández Vara, quien lo acusa de licitar obras a empresas sin contar con los expedientes técnicos necesarios.

César Rodríguez, abogado del alcalde, calificó la decisión como ‘política’ e informó que presentarán un recurso de reconsideración. Además agregó que el pedido para retirar del cargo al burgomaestre fue presentado por un comerciante del mercado de Moche, el mismo que ha presentado problemas con la comuna por la deuda de luz y agua.

Cabe recordar que el alcalde de Moche fue cuestionado en los últimos días tras hacer un peculiar ofrecimiento a la suboficial Jossmery Toledo, a quien le ofreció alojamiento en su vivienda para que participe en un evento social contra la violencia a la mujer.

“Quiero que el Perú se entere que (Jossmery Toledo) no me está cobrando absolutamente nada, ni al municipio ni a mí (...) No ha salido ni un sol. Su hospedaje y alimentación de la doctora y de su equipo que, de repente, la va a acompañar, no le va a costar nada al municipio, porque yo he pedido permiso a mis padres para que se quede en nuestra casa”, señaló la autoridad edil.

Además también en las últimas horas se conoció que la Municipalidad de Moche enviará una carta al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para pedirle que se le reduzca el monto de la pensión que Melissa Klug recibe por parte del futbolista Jefferson Farfán.

"La Municipalidad de Moche, enviará una carta al Ministerio de la Mujer para que actúe de manera inmediata en este caso por ser un mal ejemplo, que esto NO quede IMPUNE y en las mujeres no sea un mal ejemplo.Esperemos que el Poder Judicial tome rápidamente acciones que reduzca ese monto económico por el bien de la sociedad peruana", señala la publicación.