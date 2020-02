Facebook: la historia viral del payaso que expuso en una universidad de Huacho

Una curiosa imagen compartida en las redes sociales arrasó entre los internautas. Sin embargo, lo que se esconde detrás es mucho más sorprendente e inspirador.

Saliendo adelante. En Facebook se hace viral la historia de un joven que ha conmovido a los internautas por haber sido captado exponiendo en plena clase de la universidad, pero de un modo muy particular: vestido de payaso.

Es la historia de Raúl Rivera, quien junto a su esposa se dedica al oficio de animar fiestas infantiles como payaso en Huacho. Pese a que disfruta su trabajo, quiso salir adelante siguiendo una carrera profesional con su otra vocación: el derecho.

Hace poco comenzó sus clases en la Universidad San Pedro de Huacho, y nunca imaginó que se convertiría en una tendencia en las redes sociales por mezclar ambas facetas de su vida. El último martes, Raúl tenia una exposición para las 6 PM y un show infantil impostergable a las 7 PM.

Así, solo quedó continuar con la función y superar este problema de horarios de la forma más profesional posible. Sus amigos tomaron la foto del payaso en el salón que pronto acumuló más de 4 mil likes, 500 comentarios y 3 mil compartidos.

En declaraciones al diario Publimetro, el estudiante se mostró sorprendido. “No pensé que iba a ser tanta la acogida”. “Tuve que maquillarme, ir con mi ropa de payasito, pero yo había conversado con mi profesora la noche anterior. Le expliqué las razones, y por suerte accedió”.

Contó que es la primera vez que va de esta forma a estudiar, pues desde que comenzó esperaba evitar el cruce de horarios. “Al llegar a la universidad, los alumnos me pedían fotos, desde el señor de seguridad, me decían oiga caballero (...) Pero todo en buena onda. No había mala intención”.

Sus amigos empezaron a difundir la foto ese mismo día, y ante la insistencia de su esposa Tatty, se animó a subirla a Facebook. “En la noche de ese mismo día, en menos de una hora ya tenía 300 likes. Y en menos de 24 horas ya tenía más de mil likes”.

Aunque también recibió críticas, Raúl se mostró muy contento de poder ser un ejemplo de responsabilidad y perseverancia. “A mí me llena como que de gozo, el poder ser ejemplo, a veces hay personas que no se atreven. Incluso faltan a la universidad por ir a trabajar”.

“Es posible hacer ambas cosas. Tratar de cumplir. Me alegra mucho haber sido ese empujoncito para la gente que lo que necesita. Hay que sacarse la vergüenza”, acotó.