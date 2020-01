Cáceres respaldó decisión de Vizcarra sobre Tía María: “debemos estar del lado del pueblo”

Tras las declaraciones del presidente Martín Vizcarra quien indicó que en su gobierno no se ejecutaría el proyecto minero Tía María, Élmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa, respaldó esta postura y felicitó al mandatario por ponerse “del lado del pueblo”.

“El presidente está dándose cuenta. Nosotros los gobernantes tenemos que estar al lado del pueblo. Valle del Tambo ha indicado que el proyecto Tía María no va porque nos afecta”, indicó para la prensa.

Sin embargo, Cáceres acotó que sería mejor si se anulara de una vez la licencia de construcción, trámite que los pobladores de Valle de Tambo también han solicitado que se revoque.

“Lo bueno sería que se anule; sin embargo, no hay licencia social y con solo indicar que no está de acuerdo o no va a darse el inicio de Tía María en su gobierno me parece que es un buen avance”, resaltó.

El gobernador también enfatizó que su postura no es contra la minería sino específicamente con este proyecto porque afecta al valle. “No soy antiminero, en otras zonas sí se puede hacer minería, pero en este caso afecta a las lomas de Cachendo”, reiteró.