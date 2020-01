Trujillo: acude a emitir su voto y encuentra a su pareja con otro

En los exteriores del colegio Javier Heraud en Trujillo, durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, un hombre encontró a su pareja con otro y le terminó increpando.

El hecho se registró cuando el agraviado, que vestía una camiseta de la selección peruana, salía de emitir su voto en el centro educativo y grande fue su sorpresa cuando vio a su pareja con otro hombre en una motocicleta.

Muy enfurecido por el presunto engaño, terminó empujando al supuesto amante y amenazó a su pareja que le diría a sus suegros.

"Yo soy el marido, ya me voy. Te he dado todo lo que has querido y así me pagas. Le voy a decir a mi suegro y mi suegra. Te voy a quitar a mi hija", señaló el agraviado.

Agentes policiales que resguardaban la zona, al percatarse del incidente, intervinieron en la escena para evitar algún tipo de agresión.