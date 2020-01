Alberto Calvo se muestra en contra de convocar a una Asamblea Constituyente

Alberto Calvo, candidato al Congreso por el partido Avanza País con el número 4, estuvo en “3 minutos 3 preguntas", donde expresó su posición frente a la Asamblea Constituyente, la salud menta en nuestro país, así como la despenalización del aborto.

¿Apoyaría Ud. la conformación de una Asamblea Constituyente? ¿Porqué?

Dijo no estar de acuerdo con llamar a una nueva Asamblea Constituyente, pues considera que la Constitución actual, desde el punto económico, funciona muy bien. No obstante, indicó que se deben realizar cambios menores de reglamento y leyes no constitucionales.

¿Qué propone para mejorar las políticas de salud mental en el país?

Indicó que en su condición de médico encuentra al sector salud en problemas, pese a que este año fue declarado como el de la Universalización de la Salud. Para él, urge una mejora en el presupuesto, un cambio en la lista de medicamentos genéricos, así como una ley de trasplantes.

¿Cuál es su posición frente a la despenalización del aborto?

Sostuvo que actualmente la ley permite el aborto para casos médico. Sin embargo, señaló que cuando no lo acepta la ley, en caso de violaciones a niñas, la decisión genera sufrimiento. En ese sentido, dijo estar de acuerdo con la despenalizacióndel aborto para estos casos especiales.