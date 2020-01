Gahela Cari respalda el aborto legal para acabar con muerte de mujeres

Gahela Cari Contreras, candidata al Congreso por Juntos por el Perú con el número 8, estuvo en “3 minutos 3 preguntas", donde expresó su posición frente a la despenalización del aborto, el modelo económico, así como la masificación del gas natural en nuestro país.

¿Cuál es su posición frente a la despenalización del aborto? ¿Por qué?

Dijo que su partido apuesta por la educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Consideró necesario implementar otras medidas porque no se puede condenar a más mujeres a morir en clínicas clandestinas.

¿Qué se puede mejorar en el modelo económico para hacerlo mejor para todos?

Indicó que lo principal es el cambio del rol de subsidiariedad que tiene el Estado, pues se debe garantizar una sociedad con igual de oportunidades y condiciones. Asimismo, resaltó la importancia de una nueva Constitución para la ciudadanía.

¿Qué se puede hacer desde el Congreso para promover el cambio de la matriz energética e impulsar la masificación del gas natural?

Sostuvo que la lista de Juntos por el Perú está conformada por dirigentes sociales que luchan para que los servicios lleguen a todos. En ese sentido, aseguró que la masificación del gas natural será una realidad.