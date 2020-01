CGTP pide aumentar sueldo mínimo a S/1500: "En igualdad de la canasta básica familiar"

Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), propuso que la Remuneración Mínima Vital (RMV) que actualmente es de S/930, aumente a S/1500 soles.

En declaraciones a Efe, Sifuentes indicó que siempre han “exigido que esté en igualdad de la canasta básica familiar, que ahora es de S/1500, esa es nuestra propuesta”, recalcó.

Como recordamos, a finales del año pasado, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, anunció que en el primer trimestre del 2020 se tendría definida el alza del sueldo mínimo, lo que ha sido ratificado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos.

No obstante, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) no respaldó al 100% esta medida argumentando que la economía no había crecido lo suficiente y enfocándose en los 12 millones de personas con trabajos informales.