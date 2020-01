Pucallpa: rescatan a obreros atrapados en zanja de ocho metros

Haciendo uso de una excavadora y balones de oxígeno, los bomberos lograron rescatar con vida a los dos trabajadores Además, indicaron que en la zona de trabajo no había las medidas de seguridad.

En Pucallpa, dos obreros fueron rescatados luego de caer a una zanja de una profundidad de ocho metros. Tras lo sucedido, sus compañeros de trabajo alertaron a los bomberos, quienes llegaron hasta el lugar y, haciendo uso de excavadoras y balones de oxígeno, salvaron a los dos hombres.

Los hombres de rojo indicaron que en la zona de trabajo no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas. "Podían haber sido dos fallecidos, no trabajan con nada de seguridad, no han puesto tablas ni listones ni tablas en los costados para hacer trabajos dentro", reveló un bombero.

“La excavación estaba exacta, estaba bien. No había agua, estaba estable y ya pues, le agarró a los muchachos”, dijo uno de los trabajadores de construcción civil. Tras el rescate, los trabajadores fueron llevados a una clínica, donde vienen recuperándose.