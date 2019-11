Minedu: sueldo mínimo de maestros ascenderá a S/2,400 en 2020

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció hoy que en el primer semestre del 2020 se dará un aumento de S/200 en la remuneración de los docentes. Con esto, el sueldo mínimo de los maestros de colegios públicos ascenderá a S/2,400.

Afirmó también que aún se está evaluando en qué mes se llevaría a cabo el incremento salarial para nombrados y contratados. No obstante, el pago será único y no en dos partes como ocurrió este año.

"El sector Educación tiene la prioridad del Estado", dijo. La ministra consideró que cada vez que se corren los plazos para el aumento se genera un mayor gasto para el Estado, por lo que es mejor hacerlo en una sola armada.

Por otro lado, Flor Pablo pidió a los maestros del Sutep que convocan a un paro para el jueves 21 de noviembre que desistan de su medida de fuerza, tras recordar que en la escuela pública hay 400,000 maestros.

"Estamos invocando a los maestros que vayan a la escuela y no la descuidemos (...) No me tienen que convencer de las demandas. Hay cosas que podemos hacer ahora y otras que se harán con el tiempo", agregó.