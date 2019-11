Cajamarca: sujeto abusó de su hija y en confesión culpa a “la borrachera”

Ricardo Gabriel Terán Chalán de 37 años confesó haber violado a su propia hija hasta en dos ocasiones y se excusó diciendo que había estado bajo los efectos del alcohol. El delito se perpetró en la vivienda que compartía junto a su esposa e hija en Cajamarca.

En el video difundido por Cajamarca Reporteros, el sujeto confiesa su crimen pero asegura no recordar bien lo sucedido. “Fue la borrachera (…) Ni cuenta me he dado. Mi señora me dijo ‘así ha pasado’. Siempre llegaba borracho”.

El sujeto, quien sigue en libertad, enfatizó estar afrontando la realidad: “He violado a mi hija. Me ganó el mal sentimiento que me vino a la cabeza”, además aceptó haber golpeado a su esposa, quien sufre de discapacidad auditiva.

Los familiares indicaron que la denuncia interpuesta en la Fiscalía no ha tenido ningún progreso.